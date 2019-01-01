Тюменский «Круговорот» развивает экологическое «родительство»

1 Янв. 2019 2019-01-01T12:07:31+03:00

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Тюменские активисты приучают молодых родителей к использованию безопасных для природы средств по уходу за малышами.

Недавно «Круговорот» также запустил два новых проекта: «Экологичное родительство» и «My cup, please». Первый создан для мам и пап, которые хотят узнать об многоразовых альтернативах подгузникам, безопасной бытовой химии и мягких средствах для ухода за малышом.

Проект «My cup, please» помогает соединить на одной карте кофейни Тюмени, где охотно нальют напитки во многоразовые термокружки и поощрят клиента скидкой или десертом за отказ от использования одноразовых стаканчиков.

Отметим, в 2018 году к добровольцам объединения «Круговорот» присоединилось две тысячи единомышленников в социальной сети «ВКонтакте», в команду проекта вошли восемь новых волонтеров.

Активисты провели в Тюмени 12 общегородских акций по сбору вторсырья. В рамках мероприятий собрано и передано на переработку 7,5 тонн стекла, 8 тонн макулатуры, 800 кг пластика, 400 кг металла. На благотворительность и ветошь собрано и передано полторы тонны вещей.

- В 2019 году «Круговорот» начнет работу в составе всероссийского альянса «Ноль отходов», - сообщила руководитель добровольческого объединения Кри-стина Шелемеха. - Вместе с единомышленниками из других регионов займемся раз-работкой проектов, направленных на сокращение образования отходов на законодательном уровне, в сфере бизнеса и среди граждан.