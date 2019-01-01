На водопровод в Уватском районе направят 13 миллионов рублей

1 Янв. 2019 2019-01-01T11:17:32+03:00

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Более тринадцати миллионов рублей из бюджета Тюменской области направлено на строительство сети водопровода в Уватском районе.

По информации администрации муниципалитета, проектную документацию на строительство водопроводов в ряде населенных пунктов Уватского района разработают в 2019 году.

Строительство водопроводов запланировано в Увате по переулку Школьный и ул. Совхозной, в Солянке по Береговой, в Першино по Комсомольской, в Осиннике по Механизаторов, в Демьянском по ул. Увальской и Подгорной, в Демьянке по ул. Комсомольской и переулку Сургутский, в с. Уки по Луговой, в Тугалово по Центральной, Береговой и Полевой, в Туртасе по Новосёлов и Вербной, в Ивановке по Омелинской и Мичелевской.

Также проектная документация будет разработана для строительства подводящего водопровода к водоочистным сооружениям в селе Красный Яр.