Мастер-класс по канзаши и квартирник проведут для тюменцев
В январе 2019 года в мультицентре «Моя территория» тюменцев ждут два увлекательных мероприятия.
Вход на мероприятия свободный, но необходима регистрация на сайте.
22 января пройдет мастер-класс, на котором участники смогут сделать себе украшения для волос в японской технике — канзаши.
А через неделю, 29 января, всех желающих ждут на традиционном квартирнике.
Гости смогут согреться чашкой ароматного чая и спеть любимые песни в дружественной атмосфере. Каждый желающий может исполнить только три песни, а выступить может любой, кто более или менее уверенно владеет гитарой. С собой можно взять гитару, сменку для удобства, сладости и чай или кофе.