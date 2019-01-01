Мастер-класс по канзаши и квартирник проведут для тюменцев

1 Янв. 2019 2019-01-01T10:18:09+03:00

Вход на мероприятия свободный, но необходима регистрация

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В январе 2019 года в мультицентре «Моя территория» тюменцев ждут два увлекательных мероприятия.

Вход на мероприятия свободный, но необходима регистрация на сайте.

22 января пройдет мастер-класс, на котором участники смогут сделать себе украшения для волос в японской технике — канзаши.

А через неделю, 29 января, всех желающих ждут на традиционном квартирнике.

Гости смогут согреться чашкой ароматного чая и спеть любимые песни в дружественной атмосфере. Каждый желающий может исполнить только три песни, а выступить может любой, кто более или менее уверенно владеет гитарой. С собой можно взять гитару, сменку для удобства, сладости и чай или кофе.