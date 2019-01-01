«Молодые пенсионеры» из Тюмени «путешествуют» по России виртуально
В Тюменской области для «молодых» пенсионеров появляются инновационные межведомственные проекты.
Как сообщает департамент социального развития региона, настоящим прорывом стал «социальный туризм». Организация таких туров имеет свою специфику, особенно при работе с маломобильными гражданами.
Среди последних наибольшую популярность получило направление «виртуального туризма». Пожилые люди «путешествуют» по историческим, географическим достопримечательностям России и других стран, просматривая документальные фильмы, телепередачи вместе со своими сверстниками и друзьями.
Также среди пенсионеров пользуется популярностью дистанционное обучение. В апреле 2018 года запущен «Областной on-line факультет Университета третьего возраста», работа которого организована в формате видеосвязи, что позволяет участвовать в нем пожилым людям, живущим в селах.
В последние годы активно развивается среди старшего поколения волонтерское движение. Сегодня в регионе уже шесть тысяч «серебряных» добровольцев.