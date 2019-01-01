«Молодые пенсионеры» из Тюмени «путешествуют» по России виртуально

1 Янв. 2019 2019-01-01T09:20:39+03:00

К «социальному туризму» активисты привлекли уже 65 тысяч пожилых людей

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В Тюменской области для «молодых» пенсионеров появляются инновационные межведомственные проекты.

Как сообщает департамент социального развития региона, настоящим прорывом стал «социальный туризм». Организация таких туров имеет свою специфику, особенно при работе с маломобильными гражданами.

Среди последних наибольшую популярность получило направление «виртуального туризма». Пожилые люди «путешествуют» по историческим, географическим достопримечательностям России и других стран, просматривая документальные фильмы, телепередачи вместе со своими сверстниками и друзьями.

Также среди пенсионеров пользуется популярностью дистанционное обучение. В апреле 2018 года запущен «Областной on-line факультет Университета третьего возраста», работа которого организована в формате видеосвязи, что позволяет участвовать в нем пожилым людям, живущим в селах.

В последние годы активно развивается среди старшего поколения волонтерское движение. Сегодня в регионе уже шесть тысяч «серебряных» добровольцев.