В каникулы тюменцев ждут мастер-классы и игры

1 Янв. 2019 2019-01-01T08:07:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени по традиции в новогодние каникулы пройдет множество праздничных мероприятий.

Так, горожане смогут провести весело время с центром «Дзержинец», сообщает портал «Мегатюмень».

Здесь организуют сразу несколько мероприятий. «Новогодний квест со Снегурочкой» состоится 3 января с 11.00 до 18.00. Тюменцев ждет игра по станциям на праздничную тематику, а также загадки, головоломки и другие задания. Самые активные участники смогут заработать призы.

4 января с друзьями и родственниками можно сходить на семейный праздник настольных игр. Гостей удивят имаджинариум, экивокисвинтус и крокодил, будет организован чай с печеньем.

День творчества пройдет 5 января. Самых творческих родителей с детьми, бабушек, дедушек с внуками и всех желающих ждут на мастер-классы.

Мероприятия пройдут в молодежном пространстве «Город молодых» по улице Механическая, 31/1.