2019-01-01T07:22:12+03:00
Общество

Акция «Подвешенный билет» позволит тюменцам посетить театр бесплатно

Узнать расписание спектаклей центра можно на сайте космосцентр.рф
Алена Кульмухаметова
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Акцию запустил "Космос"Акцию запустил "Космос"Фото: Татьяна Коркина
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С января 2019 года в молодежном театральном центре «Космос» началась акция «Подвешенный билет». Теперь жители Тюмени, покупая билеты на спектакли «Космоса», смогут приобрести один или несколько лишних и оставить их у администратора.

Тот, кто по какой-либо причине не может купить себе билет, воспользуется этой возможностью сходить на постановку бесплатно.

— «Космос» – это площадка для молодежных экспериментов. Нам хочется, чтобы она была такой же доступной для зрителей, как и для творческих коллективов Тюмени. К тому же возможность подарить билет — хороший повод продлить новогоднее настроение, — поделилась руководитель проектного отдела молодежного театрального центра «Космос» Марина Деликатная.

Узнать расписание спектаклей центра можно на сайте космосцентр.рф

Для справки: эта идея родилась из традиции «подвешивать» кофе. О ней заговорили в России в 2005 году и поддержали ее даже некоторые кофейни Тюмени. Теперь такая акция распространится и на молодежный театральный центр «Космос».

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