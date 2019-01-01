Погода в Тюмени 1 января: -19 градусов и небольшой снег

1 Янв. 2019 2019-01-01T06:54:37+03:00

День подходит для прогулок

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В первый день нового 2019 года в Тюменской области переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, температура воздуха днём составит -13,-18.

В Тюмени с утра облачно и красивый снегопад, с обеда выглянет солнце. Ветер юго-западный 3-7 метров в секунду. Температура воздуха: -17, -19 градусов.

В Тобольске переменная облачность и без осадков. Ветер юго-западный 3-7 метров в секунду. Температура воздуха: -19, -21 градус.

В Заводоуковске с утра облачная погода, небольшой снег, с обеда ясно. Ветер юго-западный 4-8 метров в секунду. Температура воздуха: -19, -22 градуса

В Ялуторовске переменная облачность, с утра небольшой снег. Ветер южный, юго-западный 4-8 метров в секунду. Температура воздуха: -19, -23 градуса.