Юных тюменцев в центре «Остров детства» учат дружить с природой

1 Янв. 2019 2019-01-01T06:29:15+03:00

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Тюменский загородный детский центр «Остров детства» в 2018 году разработал и внедрил ряд экологических программ. Юные горожане не только отдыхают в центре, но и знакомятся с природой родного края.

По информации департамента социального развития, одной из таких программ стало создание Эко-отряда. Он собрал мальчишек и девчонок, которые занимались изучением экологических проблем региона.

Ребята из «Эко-отряда» дополнительно занимались с интересными педагогами, работали в мини-лаборатории со студентами ТюмГУ, участвовали в мастер-классах и дискуссионных клубах.

В жизни «островитян» появился и Кемпинг-отряд - специальный отряд, ориентированный на активную туристскую деятельность. Ребята познакомились с двумя наиболее популярными и развивающимися в нашем регионе видами туризма: пешим и водным.

Третья программа получала название «Тур на Остров» - это новое направление в работе с семьями. Участниками тура на Остров являются целые семьи, которым предлагается несколько вариантов досуга во время пребывания в лагере. Гости самостоятельно определяют цели, характер и направленность своего выходного дня на Острове в соответствии с предложенными вариантами развития событий.