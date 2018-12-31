2018-12-31T18:18:33+03:00
Общество

Рынок подержанных автомобилей в Тюмени вырос на 0,3 процента

Лидерами среди регионов страны традиционно являются Москва и Подмосковье
Алена Кульмухаметова
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Фото из открытых источниковФото из открытых источников
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Рынок подержанных авто в Тюмени стабилен и почти не растёт. Об этом заявило аналитическое агентство «Автостат».

По данным агентства, 51,3 тысяч легковых автомобилей с пробегом было продано в Тюменской области за 10 месяцев 2018 года. За аналогичный период 2017 года этот показатель составил 51,1 тысяч автомашин. Таким образом, рынок подержанных автомобилей в регионе вырос на 0,3%.

Общий объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России за 10 месяцев 2018 года составил порядка 4,5 млн единиц, что на 2,7% превосходит результат годичной давности.

Лидерами среди регионов страны традиционно являются Москва и Подмосковье, которым суммарно принадлежит 11,2% от всех перепроданных автомобилей в стране.

Краснодарский край находится на третьей позиции с долей рынка около 5%. За 10 месяцев текущего года здесь было перепродано 219,2 тыс. автомобилей, рост продаж составил 1,5%.

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