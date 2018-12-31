2018-12-31T17:06:36+03:00
Общество

Ассоциация из Тюмени «Мы вместе» выходит на российский уровень

В нее входит 31 учреждение
Алена Кульмухаметова
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Тюменская ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения «Мы вместе» включает в себя 31 учреждение. В последнее время она громко заявляет о себе на российском уровне.

В течение 2018 года ассоциация ассоциация разработала и реализовала проекты, имеющие важное значение как для специалистов, так и для отрасли отдыха и оздоровления в целом.

По информации департамента социального развития Тюменской области, XVIII открытый межрегиональный конкурс детского творчества «Ребячьи забавы» собрал свыше 200 участников из пяти регионов. В пяти видах профессиональных конкурсов областного фестиваля методических идей «Дорогой открытий» приняли участие 300 специалистов.

Очень важной стала работа в рамках межрегионального проекта «КрыМ - Мы вместе. Тюменское лето в Крыму». Тюменцы участвовали в двух инспекционных проверках, провели 16 консультаций с руководителями оздоровительных организаций, индивидуальными предпринимателями, представителями исполнительной власти Черноморского района. В подшефном Черноморском районе республики Крым прошел и второй этап областного фестиваля методических идей «Дорогой открытий» для 160 специалистов области.

Второй раз проводилась в 2018 году ежегодная региональная детская премия «Золотой Нафаня», в которой ребята награждаются за выдающиеся успехи в области образования, творчества, спорта и социальной деятельности. Участниками только народного голосования стали более 36 000 человек, 335 ребят из 12 загородных центров, 89 финалистов. Награды девяти победителям были вручены в торжественной обстановке выдающимися жителями Тюменской области.

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