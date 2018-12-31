Жильцы знаменитого в Тюмени «муравейника» остались в новогоднюю ночь без воды

СЕГОДНЯ 16:33 2018-12-31T16:33:06+03:00

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Тринадцатиэтажный дом остался без воды в самом центре Тюмени 31 декабря. Неполадки устранят только 1 января. Об этом стало известно из гневного поста в одном из тюменских пабликов.

«Пользуясь моментом, хочу передать пламенный горячий привет нашей управляющей компании за то, что сделала офигительный подарок не только мне, а целому 13-ти этажному дому. Оставила на Новый год без воды. Воду сказали, дадут только 1-го января в 10 часов. Какие же вы молодцы, побольше бы в нашей стране таких управляющих компаний и страна будет развиваться. Привет вам от жителей муравейника с улицы Республики 92» - пишет аноним.

Тюменцы неоднозначно отозвались на этот пост. Одни сочувствуют и просят потерпеть. Другие откровенно шутят.

«Единственный годный подарок на новый год», «от души душевно в душу. Любишь мараться люби и снег топить», «год свиньи, а свинья грязь любит, видимо так решила управляшка» - комментируют подписчики группы.

При этом выяснилось, что без воды жильцов муравейника оставила не управляющая компания, а Водоканал. Информация об аварии имеется на их сайте в открытом доступе.