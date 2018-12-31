2018-12-31T16:25:14+03:00
Общество

Тюменские школьники могут стать авторами лучшей формы

Конкурсные работы участников принимаются до 1 октября 2019 года
Алена Кульмухаметова
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Школьникам Тюменской области предлагают принять участие в национальном конкурсе юных дизайнеров, где они могут разработать лучшую модель школьной формы. Мероприятие проходит в рамках Всероссийского проекта «Талант, согревающий добром».

Как сообщают организаторы, на первом этапе нового проекта будут вестись прием заявок.. Конкурсные работы участников принимаются до 1 октября 2019 года.

Следующий этап конкурса – это работа компетентного жюри, которые в период октября-ноября следующего года займутся оценкой работы школьников. В качестве членов жюри выступят деятели культуры и искусства, представители индустрии моды, легкой промышленности, государственных органов и общественных организаций.

Свои итоги они подведут на последнем этапе творческого состязания. Работы, которые будут признаны лучшими, могут стать основой для создания новой коллекций школьной формы и других аксессуаров. Данная школьная форма в последующем будет запущена в серийное производство.

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