Тюменские медики назвали топ новогодних увечий

СЕГОДНЯ 15:58 2018-12-31T15:58:08+03:00

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Новогодние праздники – один из самых напряженных периодов в приёмных отделениях ОКБ №2.

По информации департамента здравоохранения Тюменской области, ежегодно медики отмечают полуторакратный рост обращений пациентов в новогодние праздники. Даже составлен топ травм, причиной которых являются банальная спешка и невнимательность родителей по отношению к детям, а у взрослых - беспечное отношение к собственному здоровью и усыпленная алкоголем бдительность.

На первом месте травм: ушибы, вывихи, повреждения связочного аппарата голеностопного и коленного суставов, переломы костей рук и ног. Они появляются у горожан во время зимних забав: катание с горок, на коньках, бег на лыжах, да и просто игра в снежки.

Далее по «популярности» обращений за медицинской помощью идут обморожения. Холодовую травму можно получить и при температуре +4 градуса, если будут повышенная влажность воздуха и ветер.

Новогодние каникулы – горячая пора и для хирургов. Обилие копченостей, острой и жирной еды на праздничных столах приводит к обострению панкреатита, язвы и холецистита. По наблюдениям хирургов взрослого приёмного отделения ОКБ №2, за продолжительные выходные экстренных операций по удалению желчного пузыря выполняется почти столько же, сколько на протяжении всего остального времени года.