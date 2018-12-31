Аграрии Тюменского района произвели десятки тонн продукции
Десятки тонн молока и мяса, миллиард штук яиц и тысячи тонн овощей – таков вклад Тюменского района в продовольственную корзину региона.
Накануне в управлении АПК администрации Тюменского района подвел итоги года. Экономические показатели сельскохозяйственной отрасли «Столичного» превысили результаты прошлого года.
Как сообщил начальник управления АПК Валерий Герасимов, по всем видам продукции ожидается прирост к уровню прошлого года.
Так, всельхозпредприятиях будет произведено более 48 тысяч тонн мяса скота и птицы в убойном весе, более 46 тысяч тонн молока, около полутора миллиардов штук яиц.
По предварительным данным, в 2018 году производство продукции в хозяйствах всех категорий составило около 15 млрд. руб., это 102 процента по отношению к 2017 году.
В хозяйствах всех категорий по итогам 2018 года произведено продукции почти на 3 процента больше по сравнению с прошлым годом, в основном за счет роста производства на АО «ПРОДО Тюменский бройлер».
Производство молока к концу 2018 года увеличилось более чем на процент к уровню 2017 года. Средний надой молока на одну корову увеличился по сравнению с прошлым годом на 2 процента и составил 6 102 кг. Производство яиц по предварительным итогам выросло почти на 3 процента.
Напомним, Тюменский район является лидером по производству молока на юге области. В
«Столичном» - самое крупного дойное стадо региона – более семи тысяч коровы.