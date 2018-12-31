2018-12-31T14:59:44+03:00
Общество

В Тюменской области открыты 8 ледовых переправ

Тюменцев просят соблюдать меры безопасности
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта МЧС России по Тюменской областиФото с сайта МЧС России по Тюменской области
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Восемь ледовых переправ открыты в Тюменской области на 31 декабря. Об этом сообщает региональное МЧС России.

На минувшей неделе инспекторы ГИМС, представители районных администраций и сотрудники обслуживающей организации побывали в селах Сорокино и Покровское, были приняты ещё две переправы.

Комиссия проверила все необходимые условия и атрибуты, которые должны присутствовать в работе ледового пути.

В Уватском районе села Уват на реке Иртыш разрешен проезд транспорта грузоподъемностью 30 тонн, а в селе Тугалово по Иртышу могут проехать авто массой до 15 тонн. В селе Демьянскоена реку выходят автомобили грузоподъемностью 20 тонн. В Тобольске переправа выдержит авто грузоподъемностью 5 тонн. Также и в Вагайском районе в деревне Экстезерье на реке Иртыш.

В Ярковском районе в селах Ярково и Сорокино на реке Тобол пропускают автомобили массой до 15 тонн, также как и в селе Покровское на реке Тура.

Главное управление МЧС России по Тюменской области напоминает об основных правилах безопасности на ледовой переправе.

Выезжать на лёд нужно медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/час. На ледовой переправе запрещено допускать остановки, рывки, развороты, обгоны автомобилей и заправку их горючим. Не следует допускать нагрузки, превышающие грузоподъемность льда. Кроме этого, необходимо помнить об опасности движения на транспорте через несанкционированные ледовые переправы.

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