Юные тоболяки в «Городе мастеров» готовят новогодние сувениры

СЕГОДНЯ 14:39 2018-12-31T14:39:34+03:00

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В Тюменской области продолжает действовать программа «Точка возврата», призванная помочь в социализации детям, находящимся в сложной жизненной ситуации.

Так, в социально – реабилитационном центре для несовершеннолетних города Тобольска работает творческая мастерская по изготовлению сувениров, с «говорящим» названием - «Город мастеров».

В мастерской, организованной при финансовой поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, занимаются ребята, проходящие реабилитацию в стационарном отделении центра и отделении дневного пребывания несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья.

- Дети стараются, проявляют усидчивость и видят замечательные результаты своего труда», - рассказывает руководитель мастерской Вера Шевелева.

Скрапбукингу (особому виду апликации) обучает Эльвира Махмутова. Под ее руководством ребята осваивают разнообразные варианты творчества, делают красивые открытки и шоколадницы.

Главными умельцами «Города мастеров» стали активисты ветеранских общественных организаций. Любовь Шкилева и Нина Шорохова, участницы областного проекта «Диалог поколений» проводят для ребят творческие мастер – классы.

По мнению специалистов департамента социального развития Тюменской области, занятия в творческой мастерской позволяют увлечь детей и подростков полезным делом в свободное от учебы время.