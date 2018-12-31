2018-12-31T14:13:29+03:00
Общество

Тюменские лоскутницы везут на выставку в Екатеринбург панно

Мастерицы покажут проект «По мотивам тюменского ковра»
Алена Кульмухаметова
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Фото из открытых источниковФото из открытых источников
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Тюменские лоскутницы из квилт-клуба «Сибирская палитра» собираются выставить свои лучшие работы в музейном центре «Гамаюн» в Екатеринбурге – туда их зовут два последних года.

- Повезем около 30 больших панно – это старые работы, которые делали для проектов «За окном», «По сказкам Пушкина», «Петушок», и 8-9 лоскутных картин, созданных для проекта «По мотивам тюменского ковра» – к нему приступили минувшим летом, – рассказала руководитель «Сибирской палитры» Анна Глазунова.

Напомним про еще один проект квилт-клуба. «Конек-Горбунок. Лоскутная сказка» – путешествующая по стране и миру история; в 2019 году она отметит пятилетие. «Конек» был успешно презентован в Сан-Франциско, а недавно вернулся из Ялуторовска.

Отметим, что Квилт-клуб "Сибирская палитра" организован в 2010 году, по инициативе любителей лоскутного шитья. Он является независимым объединением, не имеет ведомственной принадлежности.

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