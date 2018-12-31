Уволен начальник МЧС России по Тюменской области

СЕГОДНЯ 13:51 2018-12-31T13:51:20+03:00

Продлевать контракт с Алёхиным не будут

Изменить размер текста: A A

С 1 января 2019 года уволен начальник Главного Управления МЧС по Тюменской области Юрий Алёхин. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства корреспонденту «Комсомольская правда-Тюмень».

Контракт с Юрием Алёхиным заканчивается 31 декабря 2018 года. Сегодня его последний рабочий день. Временно исполняющим обязанности начальника региональной службы МЧС назначен полковник Алексей Томчук, который был заместителем Алёхина.

В ведомстве также пояснили, что Юрию Алёхину исполнилось 60 лет. Ранее с ним дважды продлевали контракт.

Напомним, Юрий Алехин возглавлял МЧС России по Тюменской области с 2010 года. Он награжден государственными наградами: орден «За военные заслуги», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I степени, медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР».