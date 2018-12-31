Областной чемпионат по панкратиону состоится в Тюмени

СЕГОДНЯ 13:14 2018-12-31T13:14:31+03:00

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Второй областной турнир по панкратиону за Кубок УМВД России по Тюменской области состоится 9 февраля в спортивном комплексе «Строймаш». Соревнования будут приурочены ко дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Поединки начнутся в 9:00, а торжественное открытие запланировано на 12:00. На соревнованиях выступят спортсмены от 12 лет.

— В феврале 2019 исполняется 30 лет со дня вывода советских войск из Республики Афганистан. Это важная памятная дата, к которой в течение всего года будет привлечено немало внимания. Уже третий год подряд мы посвящаем турнир воинам-интернационалистам. Мы вспоминаем не только советских солдат и офицеров, но и тех, кто принимает активное участие в защите и восстановлении Сирийской Арабской Республики, — рассказал организатор турнира Дмитрий Коляденко.