2018-12-31T12:55:46+03:00
Происшествия

Тюменец просит помочь найти виновницу жёсткого ДТП под Уватом

Пострадали четыре человека
Алена Кульмухаметова
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Фото из соцсети ВКонтактеФото из соцсети ВКонтакте
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Накануне на трассе Тюмень-Сургут в жесткой аварии пострадали четыре человека. Тюменец утверждает что провокатор ДТП остался неизвестным и скрылся с места происшествия.

Об этом он написал в соцсети в ВКонтакте в группе «ЧП Тюмень».

«Вчера 30.12.18 в районе 11.25 на 424 км трассы Тюмень-Сургут (район Увата) произошло ДТП между Шкодой и Хендай.

За рулём Шкоды находился мой товарищ, он же оформлен виновником, так как выехал на встречную, но нигде не фигурирует темный джип, выехавший ему в лоб, уворачиваясь от которого, он встретился с Хендай. В результате ДТП пострадали 4 человека: мой товарищ (тяжелое состояние), женщина и 2 детей из хендай. Получается, что джип натворил дел, а невиновному сейчас и самому лечиться, и других лечить, которые пострадали без его умысла.

Трасса нагруженная, очень прощу тех, кто ехал в этом районе просмотреть записи своих регистраторов на наличие записи с тех мест. Джипы не пропадают бесследно. Джип (предположительно Land cruiser с женщиной за рулем) и Хендай двигались в сторону Сургута, Шкода на Тобольск. Верю, что у нас получится найти истинного виновника ДТП» - пишет тюменец.

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