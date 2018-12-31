2018-12-31T12:26:40+03:00
Общество

Юные тюменцы станут керамистами и гончарами

Готовое творение ребятам предлагают реализовать на ярмарке
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
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Детей из малоимущих семей и семей в трудной жизненной ситуации ждут на занятия со 2 января 2019 года в гончарной мастерской в Тюмени.

Творческие уроки проводятся на средства президентского гранта, которые получила общественная организация "Тепло души детям-сиротам" в ноябре 2018 года.

В мастерской ребята познакомятся с профессиями керамиста и гончара. Как отметила руководитель проекта Юлия Тараканова, занятия превосходно развивают мелкую моторику, делают руки ребенка сильными.

Готовое творение ребятам предлагают реализовать на ярмарке. Вырученные деньги идут на организацию досуга детей.

На занятиях воспитанников мастерской познакомят также с народными игрушками, видами росписи и традициями, научат основам живописи, цветоведения, композиции и дизайна.

– Проект рассчитан на 13 месяцев. Работа уже началась, и мы провели одну предновогоднюю ярмарку. Мастера поработают с детьми и в новогодние праздники. Занятия начнутся со 2 января,- рассказала руководитель организации Юлия Тараканова.

Записаться на занятия и уточнить расписание можно по телефону: 8 922 002-33-68. Адрес мастерской: Тюмень, ул. 50 лет Октября, 63а (вход со стороны ул. 50 лет Октября).

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