Победителем Всероссийского фестиваля «Уникум» стал школьник из Тюменского района

СЕГОДНЯ 11:21 2018-12-31T11:21:01+03:00

Талантливые ребята Столичного демонстрируют свое мастерство и подготовку на конкурсах

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Согласно последним данным, в Тюменском районе на базе учреждений культуры работают 510 клубных формирований, 334 из них – для детей и подростков.

Творческие коллективы участвуют в районных, областных и всероссийских конкурсах. При этом ребята не раз становились призерами и победителями, демонстрируя свое мастерство и подготовку.

Так, школьник из поселка Винзили стал победителем Всероссийского фестиваля «Уникум». Матвей Петухов из Винзилинской детской школы искусств «Мечта» представил на Финале VII Всероссийского фестиваля одарённых детей «Уникум» в Санкт-Петербурге всю Тюменскую область. Матвей получил диплом финалиста, а его преподаватель Дарья Кургаева - Благодарственное письмо от оргкомитета конкурса.

Победу конкурсанту принесла работа «Декоративная ваза «Осень в Тюменском районе». Об этом сообщает портал «Мегатюмень».

Напомним, на днях в районе завершился ежегодный конкурс самодеятельного творчества «Столичный сувенир». В этот раз он собрал рекордное количество участников – 1 256 человек. В шести номинациях вручено 160 наград победителям. Участники состязались в таких номинациях, как вокал эстрадный, народный и академический, хореография эстрадная и народная, изобразительное, театральное и декоративно-прикладное искусство.