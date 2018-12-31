Александ Моор поздравляет тюменцев с наступающим новым годом

СЕГОДНЯ 10:52 2018-12-31T10:52:28+03:00

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил земляков с наступающим новым годом и рассказал о достижениях региона за 2018 год.

«Дорогие земляки! От всей души поздравляю всех вас с наступающим Новым годом!

Провожая 2018 год, мы по традиции подводим его итоги. Он позволил многим нашим землякам покорить новые вершины. Студенты и школьники, спортсмены, молодые профессионалы и ученые достигали признания и завоевывали награды самого высокого уровня. Мы вместе активно участвовали в выборах президента страны и губернатора региона, - говорит Александр Моор.

- В этом году успешно завершились многие смелые проекты и инициативы. На карте нашей Тюменской области появились новые большие и малые предприятия, современные школы и детские сады. Своих первых гостей принял уникальный Музей семьи императора Николая II, а по маршруту Тюмень — Тобольск отправились комфортабельные брендированные вагоны «Императорского маршрута». В областной столице открылся самый крупный в стране аквапарк, а в Тюменском районе начали выпускать фирменное тюменское мороженое. Тюмень вновь признана лучшей в России по качеству дорог и качеству жизни. Этот год войдет в историю и завершением масштабного проекта - строительства Тюменской кольцевой автодороги. К этой цели шаг за шагом мы с вами шли много лет. В уходящем году 12 наших муниципалитетов отметили 95-летние юбилеи. Прошедший год вдохновил многих на добрые дела и поступки, -подвёл итоги уходящего года глава региона.

- Совсем скоро наступит 2019-й. Впереди нас ждут новые открытия и проекты. Не сомневаюсь, сообща мы преодолеем все преграды и добьемся отличных результатов. Каждый из нас строит свою жизнь, жизнь своей семьи, и может менять мир вокруг к лучшему. Давайте вместе созидать и наполнять каждый день счастливыми событиями.

Дорогие земляки, пусть в грядущем 2019 году продолжатся все ваши начинания, появятся хорошие перспективы, пусть он принесет счастье и радость в каждый дом! Желаю всем вам здоровья, благополучия, оптимизма и новых свершений на благо Тюменской области и всей России! С Новым годом!