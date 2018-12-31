«Креативный город» построит молодежь на фестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске

СЕГОДНЯ 09:18 2018-12-31T09:18:57+03:00

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Форум старшеклассников и студентов «Креативный город» впервые состоится в рамках XVII международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня». Он пройдёт в Ханты-Мансийске с 1 по 6 марта 2019 года.

По информации департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, форум предполагает погружение молодых людей из муниципальных образований Югры в возрасте от 16 до 23 лет в интенсивные творческие лаборатории, содержание которых выстраивается с учетом современных тенденций урбанистики, развития креативного класса среди молодого населения.

- Участники создают свой собственный город, который наполнен мастерскими, дизайн-студиями, пространствами арт-объектов, лабораториями кино, театра и пластики, визуального искусства, - пояснил начальник управления молодежной политики и воспитания детей департамента образования и молодежной политики Югры Геннадий Забайкин, - Они не просто участвуют в мастер-классах, а придумывают творческие проекты, которые могут существовать в городе после смены, придумывают творческие решения для собственной городской среды. Живой обмен опытом, неформальное общение, молодой тренерский состав будут создавать качественные условия реализации поставленных задач.