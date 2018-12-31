Поликлиники Тюмени в 2019 году продолжат работу в прежних объёмах

СЕГОДНЯ 09:00 2018-12-31T09:00:56+03:00

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С 1 января 2019 года муниципальные медицинские автономные учреждения города Тюмени переходят в собственность Тюменской области.

В департаменте здравоохранения Тюменской области отметили, что причин для беспокойства нет. Для всех жителей города Тюмени в 2019 году медицинская помощь в поликлиниках будет оказываться в прежних объемах. Кроме того, вся профилактическая работа также будет продолжена.

Уже не первый год Тюмень признают лучшим по качеству жизни российским городом с населением более 500 тысяч человек. При подведении итогов учитывается ряд значимых для комфортной жизни человека параметров, одним из которых является система здравоохранения.

На сегодняшний день регистратуры поликлиник максимально доступны и открыты для посетителей. Электронная очередь, отсутствие медицинских бумажных карт, общение регистраторов и пациентов в комфортных условиях, все это новый формат «открытой» регистратуры.

Большое внимание в Тюмени уделяется и профилактической работе для всех категорий граждан. Как в ежедневном режиме, так и в формате регулярных акций жители нашего города имеют возможность проверить здоровье, получить информацию о факторах риска, здоровом образе жизни в удобное время.

На крупных городских мероприятиях работают «Палатки здоровья».

В течение 9 месяцев 2018 года было организовано 8 выездов на крупные городские мероприятия. Врачи поликлиник бесплатно проводили экспресс-диагностику здоровья – измеряли уровень артериального давления, вес и объем талии.

В 2018 году уже было проведено 11 профилактических акции «Доктор с Вами», в которых приняли участие 2560 человек. 341 был взят на учет.

Актуальность и значимость подобных мероприятий доказывает, что на обследование приходят горожане, которые не посещали муниципальные поликлиники год и более.