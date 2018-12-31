2018-12-31T08:10:33+03:00
Спорт

«Жемчужина Сибири» сможет принимать международные соревнования с 2022 года

Это возможно при восстановлении прав Союза биатлонистов России
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта "Жемчужина Сибири"Фото с сайта "Жемчужина Сибири"
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Полноправное членство Союза биатлонистов России (СБР) в Международном союзе биатлонистов (IBU) может быть восстановлено в сентябре 2019 года, на внеочередном Конгрессе IBU.

Об этом, по данным пресс-службы СБР, шла речь во время декабрьского заседания рабочей группы СБР и IBU по вопросу восстановления СБР в качестве полноправного члена международного союза.

Напомним, данные критерии были опубликованы Международным союзом биатлонистов еще в ноябре 2018 года. В частности, для восстановления полноправного членства СБР должен возместить затраты на антидопинговые расследования, а также поддерживать и оплачивать программу по перераспределению медалей Кубка мира и чемпионатов мира для спортсменов, которые не получили свои награды из-за российских спортсменов, нарушивших антидопинговые правила.

В случае, если IBU восстановит СБР в правах, тюменский областной центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» вновь сможет начать принимать международные соревнования по биатлону. Произойти это может не раньше сезона 2022–2023 годов: в календаре до конца сезона 2021/22, опубликованном IBU, соревнований в России не значится.

Напомним, последний раз крупные биатлонные соревнования проходили в России в марте 2018 года – тюменская «Жемчужина Сибири» приняла финальный этап Кубка мира. После этого этапы в России не были включены в проект календаря на сезон 2018/2019.

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