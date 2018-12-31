Тюменские театры приготовили премьеры для юных зрителей
Тюменские театры подготовили для юных земляков много интересных спектаклей на время зимних школьных каникул.
По данным департамента культуры Тюменской области, две премьеры для юных зрителей показывает Тюменский театр кукол и масок.
Для ребят постарше, зачитывающихся Гарри Поттером, они покажут представление «Эх, была бы у меня волшебная палочка…» (6+). В школе Волшебников, куда заглянут юные зрители, есть свои трудности, преодолеть которые, как и в реальной жизни, всегда помогут верные друзья. Об этом и расскажет ребятам новый спектакль.
Вторая премьера театра адресована малышам, которые увидят любимых героев доброй истории о настоящей дружбе белого медвежонка Умки и Мальчика.
Также в первые дни января маленьким театралам здесь покажут новогоднее представление «Коза-дереза», кукольные спектакли «Снеговик-почтовик» и «Морозко» - все с пометкой 0+.
Тюменский драматический театр откроет перед юными зрителями (6+) загадочный мир востока в новогоднем представлении «Сказки 1001 ночи».
Во Дворце культуры «Нефтяник» ребят радовали спектаклем «Волшебник изумрудного города» (6+), а в Тюменской филармонии артисты ансамбля «Зори Тюмени» и участники одноименной детской хореографической студии подготовили для детей музыкально-хореографическую постановку «Аленький цветочек».