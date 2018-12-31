2018-12-31T07:16:54+03:00
Звезды

Тюменские театры приготовили премьеры для юных зрителей

Новогодние каникулы у ребят будут насыщенными
Алена Кульмухаметова
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Тюменские театры подготовили для юных земляков много интересных спектаклей на время зимних школьных каникул.

По данным департамента культуры Тюменской области, две премьеры для юных зрителей показывает Тюменский театр кукол и масок.

Для ребят постарше, зачитывающихся Гарри Поттером, они покажут представление «Эх, была бы у меня волшебная палочка…» (6+). В школе Волшебников, куда заглянут юные зрители, есть свои трудности, преодолеть которые, как и в реальной жизни, всегда помогут верные друзья. Об этом и расскажет ребятам новый спектакль.

Вторая премьера театра адресована малышам, которые увидят любимых героев доброй истории о настоящей дружбе белого медвежонка Умки и Мальчика.

Также в первые дни января маленьким театралам здесь покажут новогоднее представление «Коза-дереза», кукольные спектакли «Снеговик-почтовик» и «Морозко» - все с пометкой 0+.

Тюменский драматический театр откроет перед юными зрителями (6+) загадочный мир востока в новогоднем представлении «Сказки 1001 ночи».

Во Дворце культуры «Нефтяник» ребят радовали спектаклем «Волшебник изумрудного города» (6+), а в Тюменской филармонии артисты ансамбля «Зори Тюмени» и участники одноименной детской хореографической студии подготовили для детей музыкально-хореографическую постановку «Аленький цветочек».

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