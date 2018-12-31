Погода в Тюмени 31 декабря: -17 градусов и без осадков

СЕГОДНЯ 06:47 2018-12-31T06:47:59+03:00

Тюменцы сегодня провожают старый год Фото: Татьяна Коркина

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В понедельник, 31 декабря, в Тюменской области переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -12,-17.

В Тюмени переменная облачность и без осадков. Ветер юго-западный 5-11 метров в секунду. Температура воздуха: -23, -17 градусов.

В Тобольске переменная облачность, вечером возможен небольшой снегопад. Ветер южный, юго-западный 2-9 метров в секунду. Температура воздуха: -21, -17 градусов.

В Заводоуковске ясная погода, без осадков. Ветер юго-западный 5-11 метров в секунду. Температура воздуха: -25, -21 градусов.

В Ялуторовске ясная и без осадков погода. Ветер южный. Юго-западный 3-11 метров в секунду. Температура воздуха: -24, -21 градус.