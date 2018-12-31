Казачья дружина следит за порядком на улицах Тобольска

СЕГОДНЯ 06:21 2018-12-31T06:21:54+03:00

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Гости Тобольска бывают крайне удивлены, когда на конях по городу проезжает патруль казаков. Бравые мужчины следят за порядком не первый год.

Как сообщили в администрации города, конные казачьи патрули выходят на туристические маршруты в Тобольске.

- Казачья народная дружина по охране общественного порядка на территории города Тобольска состоит из 30 человек. Казаки патрулируют улицы по утвержденным маршрутам, работают с ГИБДД по пропаганде соблюдения правил дорожного движения и по пресечению правонарушений. Помогают участковым в работе с жителями, УФСИН в проверке подучетного элемента по месту жительства, а ПДН помогают с несовершеннолетними и неблагополучными семьями, - отметили в пресс-службе администрации Тобольска.

Как рассказала помощник заместителя главы города Вера Полуянова, казаки активно участвуют в мероприятиях по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, сохранению казачьей культуры, развитию творческой инициативы ансамбля казачьей песни «Вольница». Также члены казачьего общества проводят уроки мужества в школах города. Совместно с военным комиссариатом работают с призывной молодежью.