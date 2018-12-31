Казачья дружина следит за порядком на улицах Тобольска
Гости Тобольска бывают крайне удивлены, когда на конях по городу проезжает патруль казаков. Бравые мужчины следят за порядком не первый год.
Как сообщили в администрации города, конные казачьи патрули выходят на туристические маршруты в Тобольске.
- Казачья народная дружина по охране общественного порядка на территории города Тобольска состоит из 30 человек. Казаки патрулируют улицы по утвержденным маршрутам, работают с ГИБДД по пропаганде соблюдения правил дорожного движения и по пресечению правонарушений. Помогают участковым в работе с жителями, УФСИН в проверке подучетного элемента по месту жительства, а ПДН помогают с несовершеннолетними и неблагополучными семьями, - отметили в пресс-службе администрации Тобольска.
Как рассказала помощник заместителя главы города Вера Полуянова, казаки активно участвуют в мероприятиях по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, сохранению казачьей культуры, развитию творческой инициативы ансамбля казачьей песни «Вольница». Также члены казачьего общества проводят уроки мужества в школах города. Совместно с военным комиссариатом работают с призывной молодежью.