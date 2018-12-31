2018-12-31T06:21:54+03:00
Общество

Казачья дружина следит за порядком на улицах Тобольска

На конях патруль объезжает город
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото из открытых источниковФото из открытых источников
Изменить размер текста:

Гости Тобольска бывают крайне удивлены, когда на конях по городу проезжает патруль казаков. Бравые мужчины следят за порядком не первый год.

Как сообщили в администрации города, конные казачьи патрули выходят на туристические маршруты в Тобольске.

- Казачья народная дружина по охране общественного порядка на территории города Тобольска состоит из 30 человек. Казаки патрулируют улицы по утвержденным маршрутам, работают с ГИБДД по пропаганде соблюдения правил дорожного движения и по пресечению правонарушений. Помогают участковым в работе с жителями, УФСИН в проверке подучетного элемента по месту жительства, а ПДН помогают с несовершеннолетними и неблагополучными семьями, - отметили в пресс-службе администрации Тобольска.

Как рассказала помощник заместителя главы города Вера Полуянова, казаки активно участвуют в мероприятиях по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, сохранению казачьей культуры, развитию творческой инициативы ансамбля казачьей песни «Вольница». Также члены казачьего общества проводят уроки мужества в школах города. Совместно с военным комиссариатом работают с призывной молодежью.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Жемчужина Сибири» сможет принимать международные соревнования с 2022 года
Тюменские театры приготовили премьеры для юных зрителей
Погода в Тюмени 31 декабря: -17 градусов и без осадков
Александр Моор выразил соболезнования семьям погибших в страшном ДТП на трассе «Тюмень – Омск»
Медаль «Отцовская доблесть» получили 65 тюменцев
Футбольный клуб «Тюмень» сразится с екатеринбуржской «Синарой»
В селе Чикча захрюкали страусы Эму
«Татарча диктант» будут писать сто тюменцев
Тюменцы в соцсетях жалуются на заснеженные дворы
Молодёжную администрацию создали в Тюменском районе
Футбольный клуб «Тюмень» сыграет с «Сибирью»
В экопарке «Удача» чествовали тюменских волонтеров
Тюменская мастерица приглашает на персональную выставку в драмтеатр
Красивое видео с пожеланиями от губернатора Тюменской области Александра Моора набирает просмотры в соцсетях
Целый год праздновал Тюменский район свой юбилей
Музеи Ялуторовска приглашают гостей на бал-маскарад и мастер-классы
В «Живую сказку» попадают посетители ишимского музея
В Тюменском районе содержится 3500 символов наступающего года
В Тюменской области в 2019 году отремонтируют 179 улиц
Погода в Тюмени 30 декабря: -17 градусов и небольшой снег
Как будут работать автобусы Тюмени в новогодние праздники
В Тюменской области при пожаре погиб 4-летний ребенок
В Ишиме утром сгорели электрощитки на трех этажах 6-этажного дома
За сутки в Тюмени снега выпало более 75% месячной нормы декабря