2018-12-30T22:14:48+03:00
Происшествия

Александр Моор выразил соболезнования семьям погибших в страшном ДТП на трассе «Тюмень – Омск»

Глава региона призвал быть аккуратными на дорогах
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: ГИБДД по Тюменской областиФото: ГИБДД по Тюменской области
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Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнования семьям погибших в жутком ДТП на трассе «ТюменьОмск» 30 декабря. Глава региона также обратился к жителям региона с просьбой быть внимательным на дорогах, особенно во время новогодней суеты.

По словам Александра Моора, в это время все торопятся к родным и близким, и на дорогах увеличился поток машин.

- Произошло ДТП на автотрассе «Тюмень-Омск», которое унесло жизни трех человек, пострадали дети. Выражаю соболезнования семьям погибших. Потеря родных - всегда трагедия. Дорогие земляки, будьте аккуратны, бдительны и взаимовежливы на дорогах, - отметил в своём обращении Александр МООР.

Напомним, ДТП с участием двух автомобилей произошло 30 декабря около 18 часов на 146-м км в Омутинском районе. По предварительным данным, водитель «Шкоды» выехал на встречу и столкнулся с грузовым автомобилем «Вольво». В результате аварии погибли 32-летний водитель легковушки из Ишима и две пассажирки «Шкоды», их личности сейчас устанавливаются.

Травмы получили 2-хлетний мальчик и 12-летняя девочка, которые находились в иномарке. По предварительным данным, малышка получила ушибы и ссадины, а мальчик – перелом голени и травму головы. Дети находились на заднем сиденье автомобиля, были пристёгнуты ремнями безопасности. Младший сидел в детском автокресле.

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