Медаль «Отцовская доблесть» получили 65 тюменцев

СЕГОДНЯ 18:14 2018-12-30T18:14:54+03:00

В Тюменской области работают над укреплением института семьи

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Правительство Тюменской области последовательно работает над укреплением института семьи — традиционной ценности российского общества. На это было направлено множество региональных программ и акций, прошедших в 2018 году.

Так, по данным департамента социального развития Тюменской области, в регионе учреждены награды для многодетных родителей - медали «Материнская слава» и «Отцовская доблесть».

С 2006 года медалью «Материнская слава» награждены 357 женщин, с 2015 года медаль «Отцовская доблесть» получили 65 многодетных отцов.

Награжденным этими знаками отличия из средств областного бюджета выплачивается единовременное денежное поощрение, они также впоследствии признаются ветеранами труда Тюменской области и получают соответствующий комплекс мер социальной поддержки.

Третий год подряд лучшие семьи Тюменской области, по итогам регионального этапа, становятся победителями Всероссийского конкурса «Семья года».

В 2018 году в номинации «Золотая семья России» победителем признана семья Любенко из г. Тюмени.

В сентябре 2018 года Тюменская область приняла участие в IX Всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради детей! Вместе 10 лет!» в г. Челябинске. Регион признан лидером в номинациях «Лучшее IT - решение» за эффективное применение современных информационных технологий в сфере поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.