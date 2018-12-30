Футбольный клуб «Тюмень» сразится с екатеринбуржской «Синарой»

СЕГОДНЯ 17:06 2018-12-30T17:06:59+03:00

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Футболисты из клуба «Тюмень» поборятся за лидерство в российской мини-футбольной Суперлиге в очных матчах с лидером - екатеринбуржской «Синарой». Брлельщ9ики увидят соазу две игры.

В последнем, 10-м туре регулярного чемпионата команды сыграют между собой дважды: 11 января в Екатеринбурге, а на следующий день - в Тюмени.

Напомним, что по итогам сыгранных 18 матчей «Синара» занимает 1-е место в турнирной таблице с 41 очком в активе. «Тюмень» идет 3-й, набрав 37 очков. Столько же очков - у клуба КПРФ, в данный момент занимающего 2-е место благодаря успешным результатам в очных матчах против «Тюмени».

Стоит отметить, что в плей-офф прошлого сезона именно МФК «Тюмень» и «Синара» разыграли между собой бронзовый медали чемпионата России. Сначала тюменцы одержали 2 минимальные победы дома, затем дважды подряд проиграли в Екатеринбурге, однако затем все же смогли завоевать «бронзу», в решающем матче одержав на своем паркете победу со счетом 3:2.