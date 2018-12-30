«Татарча диктант» будут писать сто тюменцев

СЕГОДНЯ 15:06 2018-12-30T15:06:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Осенью 2019 года в ТюмГУ в четвертый раз пройдет «Татарча диктант». Тексты для мероприятия присылают ученые Татарстана, накануне акции педагоги университета встречаются с будущими участниками и разбирают наиболее сложные обороты.

Инициатором проведения диктанта в Тюмени является доктор филологических наук, профессор, директор центра тюркологии ТюмГУ Ханиса Алишина – она давно мечтала о подобной акции и при поддержке молодежи сумела воплотить идею.

Третий «Татарча диктант», прошедший в октябре, писали около 60 любителей татарского языка – кандидаты наук, студенты и аспиранты, директора и учителя школ, ученики, ветераны труда, духовные лидеры. Русские, татары, башкиры, казахи сели вместе за парты в учебной аудитории, чтобы за полтора часа написать, проверить и сдать работы.

– Мы договорились, что в следующем году обязательно доведем число участников диктанта до 100 человек, – поделилась Ханиса Алишина.