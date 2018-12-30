2018-12-30T14:44:28+03:00
Общество

Тюменцы в соцсетях жалуются на заснеженные дворы

Стихия заставляет работать коммунальщиков в авральном режиме
Алена Кульмухаметова
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Фото с соцсети ВКонтактеФото с соцсети ВКонтакте
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Не все жители Тюмени с пониманием относятся к коммунальщикам. Снег валил ещё сегодня утром, а горожане уже жалуются на бездействие работников коммунальной сферы.

Пост об этом появился в группе «ЧС Тюмень» пару минут назад.

«Живём в Антипино в 14 доме улица Изумрудная. Снег у нас убирают раз за сезон, что очень печально. В этом году так до нас и не добрались: люди во дворы ни заехать не могут, ни выехать! Сегодня во двор «скорая» пыталась попасть, но, в итоге, машину оставили за двором и врачи пешком добирались к дому», - пишет аноним.

Следует отметить, что подписчики паблика не разделяют точку зрения анонима и с понимаем относятся к ситуации.

- Дорожники не разорвутся же. Ждите пока дойдут до вашего района, комментирует Ришат.

- Вы в частном секторе. Я сам вырос в частном секторе и у нас на улице мужики после снегопада выходили и сами чистили снег. Не ждали, когда к ним приедут и сделают им комфортней жизнь, а сами шли и делали! Что теперь для того, чтобы у вашего дома убрать снег, нужно снимать технику с центральных артерий города? - вопрошает Иван.

Снегопад шёл два дня. Вся спецтехника выведена на круглосуточный режим работы. Снег чистят и вывозят. Но он нападал в таком количестве, что коммунальщики не успевают его расчищать и вывозить.

При этом горожане всегда могут отправить жалобу специалистам Управы, вместо того, чтобы писать в паблики.

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