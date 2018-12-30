2018-12-30T14:17:14+03:00
Общество

Молодёжную администрацию создали в Тюменском районе

В ее составе - 16 человек
Алена Кульмухаметова
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У молодежи Тюменского района на днях появилась своя администрация.

Впервые в истории Столичного создано и начинает действовать «правительство» юных.

Она будет фукционировать на общественных началах, не являясь юридическим лицом.

В ее составе - 16 человек, набравших наибольшее количество баллов в специально

организованном для этого конкурсе.

Среди членов кабинета - глава Молодежной администрации,

заместители главы, курирующие разные направления деятельности, начальники управлений, а также руководитель пресс-службы.

Решение о создании молодежной администрации было принято еще на старте юбилейного года. Подготовка началась заранее, а осенью вовсю развернулась работа по подбору членов кабинета.

Буквально на днях состав Молодежной администрации района утвержден официально.

Среди задач молодежной администрации - обеспечение взаимодействия молодежных структур с молодежными общественными объединениями района, участие молодежи в разработке и реализации муниципальных программ, создание молодежного резерва управленческих кадров администрации района и другие.

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