Футбольный клуб «Тюмень» сыграет с «Сибирью»

СЕГОДНЯ 13:16 2018-12-30T13:16:29+03:00

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Первый матч после возобновления чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ) футбольный клуб «Тюмень» начнет в Новосибирске. Уже 3 марта тюменцы в гостях сыграют с «Сибирью», своими соседями по турнирной таблице.

Стоит отметить, что каждый из 13 оставшихся в чемпионате туров для «Тюмени» - как мини-финал: после 24 матчей со всего лишь 5 победами и 24 очками в активе тюменские футболисты занимают 18 место в турнирной таблице и идут в зоне вылета, отставая от спасительного 15 места на 4 очка. Поэтому каждый из оставшихся в сезоне матчей будет для «Тюмени» борьбой за выживание.

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Тюмень» вылетела из ФНЛ - клуб занял лишь предпоследнее, 19-е место. Несмотря на вылет по спортивному принципу, «Тюмень» сохранила прописку во втором по силе российском футбольном дивизионе.