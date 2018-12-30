В экопарке «Удача» чествовали тюменских волонтеров

СЕГОДНЯ 12:17 2018-12-30T12:17:26+03:00

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Самых активных добровольцев Тюменского района чествовали в экопарке «Удача».

Год для волонтеров «Столичного» был интересным и насыщенным разнообразными мероприятиями, он прошел под эгидой юбилея – району исполнилось 95 лет.

Добровольцы стали не только постоянными участниками событий, но и инициаторами многих идей и проектов. Ведь волонтеры – люди, которые четко знают, куда приложить свой интеллект и энергию.

В экопарке на торжественном мероприятии почетными и благодарственными письмами отметили активистов волонтерских движений на территории муниципальных образований,

представителей центров «Созвездие», «Поколение», координаторов и активистов движений «Юнармия» и «Волонтеры Победы», детско-юношеской спортшколы, представителей «Серебряного волонтерства», Российского движения школьников. Об этом пишет портал «Мегатюмень».

Отметим, добровольчество в Тюменском районе развивается с 2013 года. К настоящему времени на его территории действует 240 общественных объединений, из них большая часть – волонтерские отряды. Это семь тысяч неравнодушных людей, готовых прийти на помощь. Добровольцы работают по девяти направлениям, принося пользу местным жителям. Помимо этого, волонтеры Тюменского района активно участвуют в форумных кампаниях области и России.