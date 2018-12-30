2018-12-30T12:02:05+03:00
Звезды

Тюменская мастерица приглашает на персональную выставку в драмтеатр

К этому времени будет готов сборник стихов
Алена Кульмухаметова
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Работы уникальной рукодельницы Альфеи Мухаметовой примет тюменский драматический театр.

Альфея самостоятельно освоил сложнейший батик, роспись нефтью, отлив бумаги, керамику, эбру и другие экзотические рукодельные техники, вновь путешествует с работами по России.

Накануне Альфея Фахриттиновна побывала на Международном фестивале керамики в Новосибирске – и как участница выставки, и как участница конкурса по надглазурной росписи.

В марте 2019 года Мухаметова дарит выставку жителям Ишима, а в апреле готова пригласить тюменцев и гостей областной столицы на большой сольный проект в Тюменский драматический театр.

Скорее всего, мастерица завершит к этому же времени первый сборник стихов. Ее маленькие заметки, рифмованные и созданные в стилистике белого стиха, верно описывают жизнь, быт, творческие поиски художника.

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