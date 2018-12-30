Красивое видео с пожеланиями от губернатора Тюменской области Александра Моора набирает просмотры в соцсетях

СЕГОДНЯ 10:27 2018-12-30T10:27:33+03:00

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Пожелания мира, добра и благополучия от губернатора Тюменской области Александра Моора набирает огромное количество просмотров в социальной сети среди тюменцев.

Менее чем за сутки только в соцсети ВКонтакте на личной странице губернатора его просмотрели более 70 тысяч тюменцев.

Количество просмотров растёт по известной причине. Александр Моор записал красивое видео на фоне главной Ёлки Тюмени. Тёплые слова пожеланий и поздравлений сопровождает новогодняя мелодия. На фоне переливаются огоньки, горожане катаются на коньках. Всё обращение пронизано праздничным настроением.

- Уважаемые тюменцы, югорчане и ямальцы. Вот и настало время проводить уходящий год и встретить наступающий, - говорит Александр Моор.

Глава Тюменской области поблагодарил жителей Тюменской области за вклад в успешное развитие региона и пожелал добрых и приятных событий, мира, здоровья, счастья и благополучия.