Целый год праздновал Тюменский район свой юбилей

СЕГОДНЯ 10:20 2018-12-30T10:20:26+03:00

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Юбилейный год был полон самых разных событий, в которых принимали участие все жители района.

С января по декабрь в муниципалитете отмечали традиционные праздники, чествовали ровесников района и семейные династии, трудовые коллективы и предприятия.

Помимо праздников, делали необходимую работу для того, чтобы район стал еще красивее,уютнее и комфортнее для жизни.

Так, жители «Столичного» провели массовую районную экологическую акцию «Посади

свое дерево», в рамках которой благоустроили территории учреждений, улиц и дворов. В акции участвовали более 1700 человек, они посадили около тысячи деревьев почти на десяти гектарах.

В течение 2018 года реализованы проекты по созданию зон отдыха «Уютный уголок»,

благоустроены въезды в села, портреты самых заслуженных и известных людей размещены в самых публичных местах разных населенных пунктов.

Событием стал и первый районный фестиваль «Яйцефест».

2018 год Тюменский район завершает с хорошими показателями. Во многих отраслях экономики достигнута положительная динамика. Индекс промышленного производства 2018 года, по предварительной оценке, составит 100,6%. Объем отгруженной продукции, работ и услуг, выполненных силами организаций, превышает 17 млрд. руб.