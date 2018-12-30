Музеи Ялуторовска приглашают гостей на бал-маскарад и мастер-классы

СЕГОДНЯ 09:17 2018-12-30T09:17:11+03:00

Каждый посетитель найдет себе занятие по душе

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Учреждения культуты подготовили обширную новогоднюю программу для тюменцев. В городе Ялуторовск сотрудники музеев подготовили несколько увлекательных событий.

Так, по информации департамента культуры Тюменской области, в музее «Торговые ряды» все праздники проводится музейный урок «Новый год: история праздника». Дети от 6 лет могут познакомиться с традициями встречи Нового года на Руси, узнать, какими игрушками украшали елку в прежние времена. А участники интерактивного занятия «Новогодняя планета» узнают об обычаях встречи этого праздника в других странах.

Ребята могут заняться праздничным рукодельем – на мастер-классе «Новогодняя снежинка» их научат мастерить ажурное воздушное украшение с помощью клеевого пистолета.

Не обойдется и без традиционного «Новогоднего бала-маскарада» - с играми, танцами, подарками в компании Золушки, Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных героев.

В музее «Дом природы» посетителей порадуют театрализованной экскурсией «В снежном царстве, морозном государстве», мастер-классами по декупажу и изготовлению рождественского ангела. В Историко-мемориальном музее– мастер-классом по росписи елочки из теста и музейным уроком «Рождество в дворянском доме».

Сотрудники Ялуторовского краеведческого музея ждут юных земляков на игровую программу «Волшебный ключ от новогодней сказки».