В «Живую сказку» попадают посетители ишимского музея
Посмотреть добрую сказку и получить памятный сувенир может любой посетитель музея в Ишиме.
По информации департамента культуры Тюменской области, в здании музея "Городская управа" на улице Ленина, 64, можно увидеть «Живую сказку». Здесь зрителей ждут спектакли, которые представляют собой синтез сразу трёх направлений.
Сказку в исполнении талантливого чтеца, сотрудницы музея Натальи Соглаевой, сопровождает музыкальный аккомпанемент на акустической гитаре от Михаила Оломенцева, а визуальные образы создает в режиме "он-лайн" художник-иллюстратор Максим Постивой. В итоге каждый зритель получает на память небольшой сувенир и рисунки от художника.
Новый проект от Арт-галереи называется "Истории на пленках". Ребятам показывают диафильмы, которые сопровождаются живой музыкой и вокалом от Елизаветы Шпак.
Зрители увидят две сказки: "Дикие лебеди" и "Рождественские приключения медвежонка Паддингтона"