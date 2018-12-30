2018-12-30T08:15:31+03:00
Общество

В «Живую сказку» попадают посетители ишимского музея

Каждый гость получит сувенир
Алена Кульмухаметова
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Посмотреть добрую сказку и получить памятный сувенир может любой посетитель музея в Ишиме.

По информации департамента культуры Тюменской области, в здании музея "Городская управа" на улице Ленина, 64, можно увидеть «Живую сказку». Здесь зрителей ждут спектакли, которые представляют собой синтез сразу трёх направлений.

Сказку в исполнении талантливого чтеца, сотрудницы музея Натальи Соглаевой, сопровождает музыкальный аккомпанемент на акустической гитаре от Михаила Оломенцева, а визуальные образы создает в режиме "он-лайн" художник-иллюстратор Максим Постивой. В итоге каждый зритель получает на память небольшой сувенир и рисунки от художника.

Новый проект от Арт-галереи называется "Истории на пленках". Ребятам показывают диафильмы, которые сопровождаются живой музыкой и вокалом от Елизаветы Шпак.

Зрители увидят две сказки: "Дикие лебеди" и "Рождественские приключения медвежонка Паддингтона"

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