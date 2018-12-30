В Тюменском районе содержится 3500 символов наступающего года
В наступающий год свиньи подсчитали, сколько символов 2019 года содержится в Тюменском районе.
В управлении АПК администрации «Столичного» сообщили: в личных подсобных
хозяйствах самого крупного района Тюменской области насчитывается почти три с половиной тысячи голов свиней.
По численности они сильно уступают крупному и мелкому рогатому скоту - на
частных подворьях Тюменского района содержится 3233 головы крупного рогатого скота, в том числе 1096 коров, и 7702 овец и коз.
А вот птицы в районе столько, что если ее поделить поровну между всеми жителями близлежащих сел и деревень, обладателями пернатых станет каждый второй житель этой территории. Пятьдесят три тысячи головы птицы содержится в настоящее время в личных хозяйствах муниципалитета.
По данным управления АПК администрации района, в районе есть и другая интересная
статистика: больше всего крупного рогатого скота держат жители Каскаринского муниципального образования - 539 голов. На втором месте – Нижнепышминское МО (283 головы), третье с одинаковым результатом в 204 головы делят Ембаевское и Чикчинское МО.