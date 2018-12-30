В Тюменском районе содержится 3500 символов наступающего года

СЕГОДНЯ 07:14 2018-12-30T08:16:01+03:00

Животноводы и птицеводы муниципалитета подвели итоги года

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В наступающий год свиньи подсчитали, сколько символов 2019 года содержится в Тюменском районе.

В управлении АПК администрации «Столичного» сообщили: в личных подсобных

хозяйствах самого крупного района Тюменской области насчитывается почти три с половиной тысячи голов свиней.

По численности они сильно уступают крупному и мелкому рогатому скоту - на

частных подворьях Тюменского района содержится 3233 головы крупного рогатого скота, в том числе 1096 коров, и 7702 овец и коз.

А вот птицы в районе столько, что если ее поделить поровну между всеми жителями близлежащих сел и деревень, обладателями пернатых станет каждый второй житель этой территории. Пятьдесят три тысячи головы птицы содержится в настоящее время в личных хозяйствах муниципалитета.

По данным управления АПК администрации района, в районе есть и другая интересная

статистика: больше всего крупного рогатого скота держат жители Каскаринского муниципального образования - 539 голов. На втором месте – Нижнепышминское МО (283 головы), третье с одинаковым результатом в 204 головы делят Ембаевское и Чикчинское МО.