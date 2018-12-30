2018-12-30T06:24:07+03:00
Общество

В Тюменской области в 2019 году отремонтируют 179 улиц

Строительство дорог в регионе продолжается
Алена Кульмухаметова
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Строительство дорог будет продолжено в 2019 годуСтроительство дорог будет продолжено в 2019 годуФото: Татьяна Коркина
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Тюменская область в лидерах среди регионов России по качестве дорог. Только в Тюменском районе в 2018 году в «Столичном» в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтировано 126 улиц в 23 муниципальных образованиях, всего почти 58 километров.

По информации департамента строительства и ЖКХ, в текущем году в 17 муниципалитетах Тюменского района выполнен ремонт 68 улиц с щебеночным основанием.

Работа в этом направлении будеет продолжена и в 2019 году. В рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать 179 улиц протяженностью больше 94 километров в 22 муниципальных образованиях. Также в 2019 году во многих муниципальных образованиях Тюменского района будут построены тротуары. Вместе с тем остается открытым вопрос обеспеченности дорогами площадок для индивидуального жилищного строительства, которые в настоящее время интенсивно застраиваются. Сейчас на территории Тюменского района расположена 91 площадка ИЖС, необходимость в строительстве дорог составляет 290 км.

В 2018 году завершено строительство дорог в щебеночном исполнении на площадке ИЖС в п.Московский протяженностью 5,5 км, ведутся работы по разработке проектной документации на строительство дорог на площадках ИЖС в селах Горьковка, Муллаши, поселке Новотарманский, деревне Решетникова.

В 2019 году планируется завершить работы по строительству дорог в щебеночном исполнении на площадке ИЖС в микрорайоне Молодежный, разработать проектную документацию на строительство дорог на площадке ИЖС в микрорайоне Южный поселка Винзили, а также строительству дорог на площадках ИЖС в Новотарманском и Горьковке.

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