Погода в Тюмени 30 декабря: -17 градусов и небольшой снег
В течение дня выглянет солнце
В Тюмени сегодня снова снегопадФото: Татьяна Коркина
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В воскресенье, 30 декабря, в Тюменской области облачно с прояснениями, небольшой снег, ветер южный, юго-западный 5-10метров в секунду, местами порывы до 15мемтров в секунду. Температура воздуха днем составит -1, -17.
В Тюмени переменная облачность, небольшой снег. Ветер западный, юго-западный 2-6 метров в секунду. Температура воздуха: -17, -22 градуса.
В Тобольске снегопад и пасмурно. Ветер западный, юго-западный 2-6 метров в секунду. Температура воздуха: -11, -15 градусов.
В Заводоуковске переменная облачность и небольшой снег. Ветер западный, юго-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха: -15, -18 градусов.