Как будут работать автобусы Тюмени в новогодние праздники
Общественный транспорт переходит на график движения воскресного дня
Как будут работать автобусы Тюмени в новогодние праздникиФото: Ольга Крыльцова
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С 30 декабря 2018 года по 8 января городской пассажирский транспорт Тюмени будет работать по графикам воскресных дней.
Маршруты до садоводческих товариществ № 97 «з-д медоборудования – с/о «Искра-2» и № 129 «з-д медоборудования – с/о «Ромашка» в праздничные дни будут работать без изменений, в обычном режиме, уточники в МКУ «Тюменьгортранс».
Получить информацию о работе пассажирского транспорта общего пользования Тюмени в новогодние праздничные дни можно будет по номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-07-22 (звонок бесплатный).