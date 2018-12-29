В Тюменской области при пожаре погиб 4-летний ребенок

СЕГОДНЯ 18:46 2018-12-29T18:52:15+03:00

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Жилой частный дом сгорел в селе Юргинское сегодня, 29 декабря. Сообщение о возгорании на улице Горького, 20 дежурному диспетчеру поступило в 6 часов 24 минуты. Горел дом размером 8х8 метров.

Первые подразделения на место происшествия прибыли через три минуты. Из горящего дома была спасена 26-летняя женщина и ее 5-летний ребенок. Их госпитализировали в областную больницу №11. Они отравились угарным газом и получили ожоги тела 1-2 степени тяжести.

На тушении дома работали 10 человек личного состава и пять единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. - В 7 часов пожарные ликвидировали пламя, а в 8.02 при приловике и разборке конструкций было найдено тело 4-летнего ребенка.

Причина пожара сейчас устанавливается.