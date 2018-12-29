В Ишиме утром сгорели электрощитки на трех этажах 6-этажного дома

СЕГОДНЯ 18:37 2018-12-29T18:37:14+03:00

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Еще один пожар в жилом доме произошел сегодня в Ишиме. В 11 час 36 мин на улице Карла Маркса загорелись электрощитки с 4-го по 6-ой этаж шестиэтажного жилого дома. К месту происшествия были направлены девять человек личного состава и три единицы спецтехники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

Напомним, вчера вечером на улице Орджоникидзе сгорел частный жилой дом. Сегодня в социальных сетях горожан просят оказать помощь погорельцам. Люди выскакивали из дома в чем были. Теперь им нужны предметы первой необходимости, одежда и обувь. Дом выгорел дотла.