2018-12-29T15:36:04+03:00
Общество

За сутки в Тюмени снега выпало более 75% месячной нормы декабря

Очистка улиц от сугробов идет в режиме нон-стоп
Маргарита КАЛИНКИНА
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За сутки в Тюмени снега выпало более 75% месячной нормы декабря. Фото администрации ТюмениЗа сутки в Тюмени снега выпало более 75% месячной нормы декабря. Фото администрации Тюмени
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В режиме нон-стоп проходит уборка снега в Тюмени. В первую очередь снег убирается с самых оживленных магистралей центра города и движутся к периферии.

- За прошедшие сутки на территории Тюмени сумма выпавших осадков превысила 20 см, что составляет более 75 % от месячной нормы декабр, - рассказал главный специалист департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Алексей Смышляев.

Для уборки задействовано более 500 единиц дорожной техники и более 400 дорожных рабочих. Чтобы не создавать пробок, большая часть машин работала ночью. Было вывезено из города почти 25 тысяч кубометров снега. Днем работы были построены так, чтобы максимально расчистить пешеходные переходы, остановочные комплексы, перекрестки, тротуары.

Фото администрации Тюмени

Фото администрации Тюмени

Во дворах снег обязаны убрать управляющие компании и ТСЖ. До 8 утра дворники управляющих компаний должны очищать от снега входные группы, тротуары, подходы к контейнерам. В каждой управляющей организации должен быть составлен график механизированной уборки. После такого сильного снегопада отводится не более 14 суток на вывоз снега.

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