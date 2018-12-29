2018-12-29T14:19:54+03:00
Общество

«Мечтай со мной!»: заветные желания тяжелобольных детей и пожилых тюменцев начали сбываться

Всероссийский проект в Тюменской области поддержали волонтеры
Маргарита КАЛИНКИНА
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«Мечтай со мной!»: заветные желания тяжелобольных детей и пожилых тюменцев начали сбываться«Мечтай со мной!»: заветные желания тяжелобольных детей и пожилых тюменцев начали сбыватьсяФото: Ольга Крыльцова
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Дед Мороз и Снегурочка Всероссийского проекта «Мечтай со мной!» исполняют желания юных и пожилых тюменцев.

Наш регион присоединился к проекту в декабре, когда тяжелобольным детям и людям старшего поколения предложили написать свои заветные мечты. 21 декабря на новогодней елке во Дворце «Пионер» конверты с пожеланиями мог выбрать любой желающий. Волшебников, а это волонтеры Тюменской области, готовых осуществить мечту участников акции, оказалось достаточно. Все конверты разошлись по региону для исполнения желаний и уже сбываются.

Так, ребята из Ялуторовска и Тобольского района пообщались со сказочными героями и получили от них праздничные подарки. Еще два Константина из Юргинского района и Полина из Тюмени примут участие в концертных программах известных российских коллективов, а Андрей из Упорово поедет с мамой в город-герой Севастополь. В новогодние каникулы пенсионеры из Ишима с экскурсией посетят Ишимский музейный комплекс.

Исполнение желаний продлится и в следующем году, сообщили в областном департаменте физкультуры, спорта и дополнительного образования. Всем участникам проекта «Мечтай со мной!» волонтеры желают крепкого здоровья и осуществления всего задуманного.

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